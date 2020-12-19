شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تناقش قهر المرأة المتزوجة فى فيلمها "ليلة العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى النجمة يسرا من قهر المرأة المتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم خلال أحداث فيلمها الجديد "ليلة العيد"، للمخرج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله، ويقوم مخرج العمل بمعاينة أماكن التصوير استعداداً لانطلاق المشاهد الأولى من الفيلم، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى إطار درامى واجتماعى فى يوم واحد وهو وقفة العيد.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله، ويتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

وجاء تعاون سامح عبد العزيز مع يسرا بعد نجاحهما سوياً فى مسلسل "خيانة عهد" بموسم دراما رمضان الماضى والنجاح الذى حققاه سوياً، وحتى الآن لم تبدى يسرا رأيها النهائى فى المشاركة بالعمل حتى تنتهى من قراءة السيناريو.

وكانت آخر أعمال يسرا في السينما فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، ريهام عبدالغفور، محمود عبدالمغني، محسن محي الدين، الراحل إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.