بعد جائزة"دير جيست".. يوسف الشريف يوجه رسالة لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
وجه الفنان يوسف الشريف، الشكر لجمهوره، بعد حصده جائزة التميز في "دير جيست" عن مسلسله الدرامي "النهاية".
وكتب الشريف، عبر حسابه على تويتر، قائلا : "الحمدلله.. جايزة دير جيست عن مسلسل النهاية.. ده بفضل ربنا وبسببكوا انتوا وبسبب دعمكم.. بجد شكراً جداً، وأتمنى دايماً أبقى عند حسن ظنكم".
مسلسل "النهاية" بطولة: يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي و محمد العمروسي، سارة عادل، فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجي.
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