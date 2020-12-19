خالد الصاوي: أول كلب عضني عضيته.. وكلنا اضربنا بالشبشب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان خالد الصاوي، إن لديه 5 كلاب، بينهم "2 بلدي"، لافتا إلى أنه تعرض لـ"العض" من قِبل الكلاب نحو 5 مرات، موضحا: "أول كلب عضني عضيته أنا كمان.. عضني عضيته.. كنت صغير أوي، وبعد كده كانت كلها عضات صغيرة أوي".

أضاف الصاوي، خلال حواره مع الدُمية أبلة فاهيتا عبر فضائية on، أنه تعرض للضرب بـ"الشبشب" من قِبل والدته، معقبا: "هو في حد في بلدنا مضربش بالشبشب من أمه؟ وكنت بصراحة استحق لأني كنت شقي أوي".

وقدّم خالد الصاوي رقصته الشهيرة على أغنية "طب يلا إنشالله أموت في هواك إنشالله" ضمن فيلم "كده رضا" مع النجم أحمد حلمي عام 2007.