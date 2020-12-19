100 صورة للنجوم من احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن"

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب

كتب-عبد الفتاح العجمي:

حرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

ومن الذين حرصوا على الحضور، سميحة أيوب، مديحة حمدي، عبد الله مشرف، مجدي صبحي، وفاء عامر، وفاء صادق، أشرف زكي، دنيا عبد العزيز، صلاح عبد الله، هاني رمزي، هدى هاني، سامح الشجيع، داليا مصطفى، إيمان، لبلبة، عماد رشاد، سميرة عبد العزيز، إلهام شاهين، فادي خفاجة، نيللي، هبة مجدي، ندى بسيوني، طارق علام، وائل الإبراشي، محمد الغيطي، حسن راتب، صفاء أبو السعود، بالإضافة لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وغيرهم.

احتفالية "50 سنة فن" ترصد الحالة الفنية التي مرّ بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.

وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة "ستوديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلى فوزي وانجيلكا.

ويكرم في "50 سنة فن" 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم.

كما يكرم الدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود، ومن المكرمين أيضا على سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلى علوي وإلهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وأنغام وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف واحلام الجريتلي وزينب وهبي وندا موسى وريم أحمد وهدى هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندى ماهر فنانات أخريات.

ومن النجوم: جميل راتب وشوقي طنطاوي ويوسف داوود وسامي فهمي وصلاح عبدالله ونور الشريف وسعد أردش وممدوح وافي وأحمد وفيق والمنتصر بالله وصلاح رشوان ومجدي وهبة وعبد الرحيم حسن و حازم القاضي.

كما سيكرم كل الكتاب الكبار والشعراء والملحنين والمنتجين الذين شاركوا النجم محمد صبحي مسيرته وعلى رأسهم اسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي واسم الراحل مهدي يوسف والكاتب أحمد عوض والكاتب محمد الغيطي والكاتب محمد بغدادي والمنتج محمد فوزي والمنتج صلاح يسري والموسيقار محمد علي سليمان وآخرين.

كتب الاحتفالية الكاتب محمد بغدادي، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للنجم محمد صبحي.