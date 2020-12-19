صور.. يسرا ونيللي كريم والنبوي وزاهر يحصدون جوائز "دير جيست"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصدت النجمة المصرية نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل بـ"100 وش"، من مؤسسة "دير جيست" لعام ٢٠٢٠.

وخلال الحفل الذي أقيم مساء الجمعة، بالتجمع الخامس في القاهرة بحضور نجوم الفن، رقصت نيللي كريم أثناء صعودها خشبة المسرح، على أغنية "مليونير"، كما احتفل نجوم الحفل بعيد ميلادها.





كما منحت مؤسسة دير جيست الفنانة المصرية يسرا جائزة أفضل ممثلة في الدراما لعام 2020.

وحصل محمد سامي على جائزة أفضل مخرج، فيما فازت ليلى أحمد زاهر بجائزة أفضل ممثلة صاعدة، وحصدت جميلة عوض جائزة أفضل ممثلة شابة على شاشة السينما.

وفاز الفنان خالد النبوي بجائزة أفضل ممثل وأهداها للراحل محمود ياسين.





وحصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "النهاية"، كما حصل الفنان أحمد زاهر على جائزة عن دوره في مسلسل "البرنس".

وفزت ريهام عبدالغفور بجائزة التميز عن دورها في حكاية "ربع قيراط"، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية "أمل حياتي".





وذهبت جائزة أفضل فيلم لـ"الصندوق الأسود" بطولة منى زكي ومحمد فراج، فيما كانت جائزة أفضل إعلامية من نصيب لميس الحديدي، وحصد سيف زاهر جائزة أفضل إعلامي رياضي.





وضمت قائمة المكرمين أيضا جومانة مراد وعبير صبري ونجلاء بدر ومحمود عبدالمغني.

وفي مجال الغناء تم تكريم أحمد سعد ورنا سماحة.





وكرمت إدارة دير جيست، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفني بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة وصفق للكلمة جميع الحضور.



وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتي تقدمها في مختلف المجالات الإعلامية والفنية.

تقدم "دير جيست" الجوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



