سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، وسط هدوء العرض والطلب.

والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم السبت، استقرت أسعار اليورو والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه.

واستقر متوسط سعر الدولار في البنوك، عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365”، على الأسعار في 29 بنكا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه، للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما هيمن في عدد كبير من البنوك، سعر صرف 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

3 ملايين سائح

ورغم جائحة كورونا وتوقف الطيران التام وإغلاق الفنادق وموت السياحة حول العالم، جذبت مصر 3 ملايين سائح في 2020.

والرقم رغم ضآلته مقارنة بما اعتادت عليه مصر، إلا أنه يؤكد السحر الخاص للمقاصد السياحية المصرية، والنجاح الاستثنائي في إدارة أزمة الوباء صحيا واقتصاديا.

وقالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، إن جذب 3 ملايين سائح بنهاية 2020 يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند 19.184 جنيه للشراء، و19.311 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، ثابتا عند 21.293 جنيه للشراء، و21.427 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.173 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي، عند نحو 51.394 جنيه للشراء، و51.855 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك، أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.