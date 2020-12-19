شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى حفلين غنائيين فى القاهرة ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب رامى صبرى، لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجارى، حيث يحيى الحفل الأول داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، أما الحفل الثانى سيكون أيضا بداخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء احتفالا بـ ليلة رأس السنة.

ويتعاون النجم رامى صبرى مع الشاعر محمد عاطف، في أغنية سينجل جديدة لم يستقر على اسمها حتى الآن، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولكن قد تكون بلون جديد ومختلف عن أعمال رامى السابقة، وكان آخر أعمال الشاعر محمد عاطف أغنية "فجأة افترقنا" للنجم تامر حسنى من ألبوم "خليك فولاذى"، وهى من ألحان تامر على وتوزيع يحيى يوسف، أغنية "محتاج سنة"، التى طرحها المطرب أحمد جمال، وحققت نجاحا كبيرا، وهى ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى.

من ناحية أخرى طرح رامى مؤخراً عبر قناته على "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "خطيرة" ، وتم تصويره من عدة أفراح غنى بها مؤخرا، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهى من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى.