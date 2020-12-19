شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يودع بلاتوه "فى يوم وليلة" غدا بعد أشهر طويلة فى التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم أحمد رزق بلاتوه مسلسله الجديد "فى يوم وليلة" غدا الأحد بعد مواصلته التصوير على مدار عدة أشهر، حيث يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل فى ديكور مسرح النهار بشارع قصر العينى، حيث كثفت مخرجة العمل شيرين عادل عدد ساعات التصوير خلال الأيام الماضية للانتهاء منه، لتدخل فى مراحل مونتاجه استعداداً لعرضه على قنوات الشركة المتحدة.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بين النجم أحمد رزق وسينرجى، حيث قدما العام الماضى مسلسل "بخط الأيد"، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الإيد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.