تراند اليوم : أيمن بهجت: يعلن بدء تصوير فيلم “أهل الكهف”.. شاهد

يعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت عن بدء تصوير فيلم “أهل الكهف” اليوم الجمعة 18 ديسمبر.

ونشر أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Facebook صور من موقع التصوير وعلق كاتباً:”دعواتكم، الحلم إبتدي يتحقق، فيلم أهل الكهف، عن رائعة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجه سينمائيه: أيمن بهجت قمر، إخراجعمرو عرفه، إنتاج:وليد منصور، يارب يا كريم الف حمد وألف شكر”.

فيلم “أهل الكهف” بطولة كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وريم مصطفى ومحمد فراج وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر.

فيلم “أهل الكهف” ينتمي لنوعية الأفلام الملحمية وسيقدم باللهجة العامية مأخوذ عن رواية “أهل الكهف” لتوفيق الحكيم، وكتب لها السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، على أن يتولى إخراجه عمرو عرفة.

كما تعاقد وليد منصور مع فريق أجنبي لتنفيذ المعارك في الفيلم وبدأ بالفعل في تنفيذ الديكورات الخاصة به بعد الحصور على الموافقة من الرقابة.

