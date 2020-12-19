شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي شلبي تتألق في تقديم حفل دير جيست وإعلان الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الإعلامية بوسى شلبى في تقديم حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الفائزين والضيوف.

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي فعاليات الحفل بشكل سلس وبسيط، وأعلنت عن أسماء الفائزين بشكل منظم للغاية وداعبت الكثير من النجوم الفائزين علي المسرح مما أضفي نوعا من البهجة.

وشهد حفل دير جيست لعام ٢٠٢٠، تَوزيع جوائز علي الكثير من النجوم منهم، يسرا، نيللي كريم، يوسف الشريف، خالد النبوي، كريم فهمي، الهام شاهين، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع ، عبير صبري، جومانا مراد، جميلة عوض وغيرهم.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخباري وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.