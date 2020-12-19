شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر نولان عن طرح فيلمه الجديد وسط جائحة كورونا: مش قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المخرج كريستوفر نولان، مخرج فيلم Tenet، الشائعات التي تزعم أنه دفع Warner Bros لإطلاق الفيلم في دور السينما هذا الصيف، على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستمرة، وفي مقابلة جديدة، أوضح المخرج أن الشركة المنتجة هى من اتخذت قرار طرح الفيلم في دور العرض، حيث اعتبر أن فيروس كورونا أصبح آمن حول العالم.

وقال نولان لصحيفة واشنطن بوست: "تمكن الكثير من الناس من مشاهدة الفيلم كما عاد الكثير من الناس إلى العمل"، وأشار المخرج إلى أن صناعة الأفلام في هوليود هي عمل عالمى وليست تجارة أمريكية فقط.

وأضاف قائلا"أعتقد أنه من المهم جدًا للناس أن ينظروا إلى ما وراء المكان الذي يجلسون فيه في العالم وأن ينظروا إلى ما يحدث في بقية عالم أيضًا ، وأن يكونوا على دراية بذلك."

كما كشف نولان إنه لم يكن هناك طريقة يسطيع من خلالها منع وارنر براذرز من إطلاق فيلم الإثارة ، واستشهد بأن وارنر تخطط لإطلاق جميع افلام عام 2021 في دور السينما وعلى HBO Max في وقت واحد العام المقبل.