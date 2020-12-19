شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينشر كلمات أغنية "محسود" التي كتبها للهضبة عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" كلمات أغنية "محسود" التي كتبها للهضبة عمرو دياب.



بوست المستشار تركى آل الشيخ

وجاءت كلمات الأغنية التي كتبها المستشار تركى آل الشيخ:

محسود على عودك يا جميل

على دقة عود اتمايل ميل

بعد اللي انا دقته .. كله بيجي بوقته

قدامنا طول الليل مواويل ..

انا وانت بميت لمه .. مش محتاجين لمه

لما بشوفك بنسى انا مين

يا جمال قتال .. ده لا شافت عيني ولا جه ع البال

وعلى ده الحال .. وياك علطول .. مرتاح البال ..

العود ملفوف .. جنبك والاقيني عليك ليه ملهوف

متروحش بعيد .. مبسوطة العين .. بحلاوة الشوف

وأغنية "محسود" من كلمات المستشار تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا للهضبة عمرو دياب.

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".