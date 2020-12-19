شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم ترقص علي "مليونير".. ونجوم دير جيست يحتفلون بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل "بـ100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠، ورقصت أثناء صعودها علي المسرح علي أغنية "مليونير" كما احتفل بها النجوم الخاضرين بعيد ميلادها.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتك منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.

وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.