شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: كنت بعزق ست قراريط فى الغيط لوحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم محمود حميدة، أثناء لقائه ببرنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC: "أخرجت الطفل الذى بداخلى وأنا فى عمر الـ55 عاما، وقررت أن أدلله، حيث أقوم بمواعدته للذهاب للملاهى أو للسينما ولا أخلف تلك المواعيد معه أبدا والطفل الذى بداخلى يكون سعيد جدا.

وأضاف حميدة: "كنت مرتبط بجدى والد والدى جدا ولكنى لم أرتبط بجدى والد والدتى، على الرغم من كونه أستقراطى ولم أرتبط سوى بسيرته العطرة فهو كان على الجانب العملى شخص ناجح ومحبوب جدا، ودائما أتذكره وهو جالس وخلفه مكتبته وهو جالس على الفوتيه يقرأ أو يستمع للموسيقى، ولكن بالنسبة لى كل ذلك لم يكن مسيا".

وتابع الفنان محمود حميدة: "هناك مشاهد كثيرة تدور فى ذهنى أثناء عملى فى الحقل فأتذكر أننى كنت بعزق ست قراريط لوحدى فى الغيط وقدامى كان اربع أو خمس فلاحين يعزقوا زيهم، وفى مقابل ذلك كنت أتذكر جدتى والدة أمى وهى تجلس على السفرة وتأكل بالشوكة والسكينة، وكيف كانت تقشر البرتقالة بالشوكة والسكينة".

يذكر أن النجم محمود حميدة شارك فى فيلم "الغسالة" الذى عرض خلال الفترة الماضية من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويعد محمود حميدة من أفضل نجوم الفن المصرى فى تاريخه، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، قام بأداء العديد من الأدوار فى السينما، وبدأ مشواره الفنى بالعمل فى مسلسل تليفزيونى، ثم إنطلق فى عالم السينما، وشارك أيضًا فى أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز فى مشواره الفني‪.

بدأ محمود حميدة حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك فى مسلسلات منها " حارة الشرفاء، الوسية"، وكانت بدايته فى السينما مع الفنان أحمد زكى فى فيلم اﻹمبراطور، ثم توالت أعماله السينمائية بعد ذلك ومن أبرزها دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، بحب السيما، حرب كرموز".