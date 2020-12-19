شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكرم إلهام شاهين فى احتفالية 50 سنة فن على مسرح سنبل.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد مسرح مدينة سنبل، حالياً، احتفالية اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

وكرم الفنان الكبير محمد صبحي، النجمة الهام شاهين، ضمن الاحتفالية، حيث أهدى لها درع تكريم محمد صبحي في احتفالية 50 سنة فن.



الهام شاهين في احتفالية محمد صبحى

ويكرم في "50 سنة فن" 4 وزراء ثقافة لما قدموه للوطن من رعاية كاملة للفكر والثقافة والفن وهم : الدكتور ثروت عكاشة والوزير الأديب يوسف السباعي والوزير الفنان فاروق حسني والوزيرة الفنانة إيناس عبد الدايم.

كما يكرم الدكتور حسن راتب واسم الشيخ صالح كامل الذي تتسلم تكريمه الفنانة صفاء أبو السعود ، ومن المكرين أيضا علي سبيل المثال لا الحصر الفنانات : شريهان ونيللي وعبلة كامل ونيفين رامز وسماح أنور وليلي علوي والهام شاهين ولبلبة وسعاد نصر وأنغام وشويكار وحنان سليمان وسوسن بدر ووفاء عامر ومها أبو عوف واحلام الجريتلي وزينب وهبي وندا موسي وريم أحمد وهدي هاني ودنيا عبد العزيز ووفاء صادق وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وميرنا زكري وندي ماهر فنانات أخريات .