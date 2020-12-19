شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحصد جائزة أفضل موقع إخبارى من دير جيست لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز موقع ”الخليج 365” بجائزة أفضل موقع إخباري لعام 2020، بحفل جوائز دير حيست، لتميزه فى نقل الأخبار بشكل سريع وفي منتهي الدقة، وتسلم الجائزة الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.

وفازت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بجوائز الأفضل في حفل دير جيست لعام 2020، حيث فازت قناة on بجائزة أفضل قناة عامة، وحصلت on time sport على أفضل رياضية.

فيما حصدت قناة dmc دراما علي جائزة أفضل قناة مسلسلات، وحصدت قناة extra news جائزة أفضل قناة إخبارية.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، ومن المقرر ان يتك منح الحوائز للنجوم خلال الحفل.

وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



