شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: هو راجل 100% ؜وحملت منه بعد الحادثة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زوجة الفنان أحمد عدوية عن الحادثة الشهيرة: "جاب بدلة حلوة جدا وماركة عالمية من باريس، ولبس البدلة وتوجه بالخروج وكان عندنا بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل أن يخرج، وإنه سبحان الله كان حاسس إن هناك شىء سيحدث".





وأضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "وفى الساعة 12 بالليل جاءنى تليفون من السواق الحقينى الأستاذ بيموت منى، وهناك من قام بإعطائه هرويين وأشياء أخرى فى كأس، وقالت إنها ستتوجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية خصية أو تعرض لأي شىء جنسي وهذا خطأ، وأن الذى حدث له هو حادثة وكان الغرض أنه يموت وتمت سرقته".





وتابعت زوجة عدوية: "ما تعرض له هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية بالعكس أنا حملت بعد هذه الحادثة وهو رجل 100%، وسقطت الجنين بأمر الطبيب، وعدوية راجل جدا وأنه تعرض لحالة نفسية بسبب هذا الأمر، وهذه الشائعة جاءت من بنت صحفية شاهدته فى المستشفى، وكان معمول له قسطرة وهي اعتقدت إنه تعرض إلى اعتداء جنسى". وشددت على أنها ستتوجه إلى مقاضاة كل من يقول عكس ذلك بالدليل والأشعات الطبية.

وصرحت زوجة النجم الكبير أحمد عدوية أنها لأول مرة تقول هذا الكلام من خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى، الذى يذاع على فضائية الحياة، وبكت أيضا من خلال الحلقة.