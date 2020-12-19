شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر أفضل إعلامى رياضى وحازم إمام أفضل مذيع راديو من دير حيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الإعلامي سيف زاهر جائرة أفضل إعلامى رياضى من مؤسسة دير جيست لعام 2020، فيما حصد حازم إمام جائزة أفضل مذيع راديو.

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42، كما كرمت الإعلامي نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور.

وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، بأغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.



