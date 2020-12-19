شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد عدوية: كنا هنطلق لولا الحادثة الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت زوجة الفنان أحمد عدوية إنها عانت من علاقات كثيرة لنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ومعجباته، وكثيرا ما طلبت الطلاق منه. وأضافت خلال لقاء عدوية مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "ولكن عدوية كان بيصالحنى وأنا كنت بسامحه".

وأضافت: "كانت هناك مشكلة كبيرة وقعت بينى وبين عدوية وأصريت على الطلاق، ولكن جاءت الحادثة وتصالحنا وأراد الله أن يستمر الزواج".

وقال النجم الكبير أحمد عدوية: "إننى كنت فى استديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وأنه يحب أغنية خضر العطار منى".

وأضاف عدوية خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج واغنية حزينة اسمها القمر مسافر".

وقالت زوجته: "إن عدوية غنى لى يا اختى سملتين من الحان بليغ حمدى فى حفل الخطوبة بتاعنا ، كما اهدانى يا بنت الحتة والدور الأولانى وأغنية أخرى".