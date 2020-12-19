محمود حميدة: أول كلمة نطقتها "جحش".. وكنت تاجر مواشي كبير وأنا عندي 11 سنة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان الكبير محمود حميدة، إنه كان طفلا مختلفا لدرجة أنه كان لا يلعب مع الأطفال في الشارع مثلما يفعل الجميع، موضحا: "حتى لما كنت بلعب برضو كان بيبقى في انفصال وقطيعة بيني وبينهم على أساس إني مش زي العيال دي وراجل كبير".

أضاف حميدة، خلال حواره ببرنامج "السيرة" مع وفاء الكيلاني عبر فضائية dmc: "كنت عايز أبقى زي جدي، قررت أتقمص شخصيته، كنت تاجر من قبل ما أكمل 9 سنين، شاركت فلاحة جنبنا في تجارة البط، واشتغلت في تجارة الحبوب، وتجارة المواشي، وكل ده كان بدري جدا".

تابع: "في السوق كانوا بيحترموني عشان شغلي مش عشان عيلتي، وأنا عندي 11 سنة كنت معلم كبير في سوق المواشي، البهيمة اللي أقول ثمنها محدش يزود عليّا في السوق كله"، لافتا إلى أن مفهوم تربية الأطفال في القرى يختلف تماما عن المدن، مشيرا إلى أن كلمة نطقها في طفولته كانت "جحش"، معقبا: "قبل ما أقول ماما وبابا قلت جحش".