إيان مكيلان بطل سيد الخواتم أول ممثل بريطاني يتلقى لقاح كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - بينما يبدي آلاف البشر في أوروبا والعالم العربي من لقاحات فيروس كورونا المتعددة الجنسيات الصينية والروسية والأمريكية ،يعبر بعض المسؤولين والمشاهير عن ثقتهم الكبيرة بالعلم،وبضمير العلماء الباحثين الذين لا يمكن أن يقدموا لقاحاً غير آمناً،ويؤمنون بأن اللقاح رغم عوارضه المؤقتة هو الخيار الأقوى للتغلب على خطورة الفيروس العالمية،ومن هؤلاء الممثل البريطاني إيان مكيلان بطل "سيد الخواتم".

ووفقاً لوسائل الإعلام،أبدى الممثل البريطاني إيان مكيلان بهجته وسعادته بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ونشرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، المسؤولة عن إدارة برنامج التطعيم الشامل ضد فيروس "كورونا" المستجد في بريطانيا، عدة صور للممثل إيان مكيلان ،البالغ من العمر (81 عاما) وهو يرتدي قميصا أزرق ووشاحا بألوان قوس قزح، وهو يرفع إبهامه في علامة على الرضا عند تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

يوم مميز

إيان مكيلان

ونقل عن إيان مكيلان قوله في إحدى منشورات هيئة الصحة الوطنية التي أعاد نشرها على موقع "تويتر" "إنه يوم مميز جدا، أشعر بالبهجة".

محظوظ

وتابع: "لن أتردد في التوصية باللقاح لأي شخص، أشعر بأنني محظوظ جدا لأنني تلقيت التطعيم ".

كما حث إيان مكيلان كل من يمكنه الحصول على اللقاح بأن يفعل ذلك.

وقد قوبلت تغريدة مكيلان بالترحيب والتقدير من متابعيه في حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الذي يتابعه فيه أكثر من 4 ملايين شخص.

أشهر أدواره

ومن أشهر أدوار إيان مكيلان على شاشة السينما تجسيده لدور الساحر "غاندالف" في سلسلة الأفلام الخيالية "سيد الخواتم Lord of the Rings" ودور الشرير "ماغنيتو" في أفلام الأبطال الخارقين "رجال إكس".