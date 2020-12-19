وفاة الممثل البريطاني جيريمي بولوك بطل" حرب النجوم" عن عمر 75 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - عام 2020 بامتياز،هو عام رحيل العمالقة الكبار،وعام زمن كورونا الأسوأ الذي يتمنى المليارات من البشر توديعه بسلام متأملين أن يكون عام 2021 أفضل وأكثر بهجة ويحمل الخير والسلام لهم جميعاً.

بحسب وكالات الإعلام وموقع "بي بي سي " البريطاني، توفي الممثل البريطاني جيريمي بولوك عن عمر ناهز ال75 عاماً،وقال وكيل أعماله،إن جيريمي بولوك توفي في المستشفى في جنوب لندن ،أمس الخميس 17 ديسمبر- كانون الأول "بعد مضاعفات صحية،جراء معاناته من مرض باركنسون لسنوات طويلة".

وفي بيان نشر على موقعه الإلكتروني أضاف أنّ "جيريمي عاش حياة طويلة وسعيدة كممثل امتدت لأكثر من "45 عاماً"، واشتهر بأدواره" في أفلام عدة منها "سامر هوليداي"، و"ستار وورز" و"جيمس بوند".

كان إنسانا إنجليزياً مثالياً،كرس كل حياته لزوجته وأبنائه الثلاثة وأحفاده العشرة،جميعهم سيفتقدونه كثيراً".

من هو جيريمي بولوك؟

ولد بولوك في ماركت هاربورو في مقاطعة ليسيسترشير، وظهر في العديد من البرامج التلفزيونية في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته، من بينها "دكتور هو"، و"روبن أوف شيروود"، وكانت له أدوار ثانوية في ثلاثة من أفلام "جيمس بوند".

لكنّ أشهر أدواره شخصية بوبا فيت التي اكتسبت شعبية كبيرة في اثنين من أفلام "حرب النجوم" هما "ذا إمباير سترايكس باك" و"ريتورن أوف ذي جيداي".

وصف بالممثل المميز لجلبه مزيجاً من الغموض والتشويق في أدائه بمختلف الأعمال التي شارك فيها.

ثاني حالة وفاة بين أبطال "حرب النجوم"

يشار إلى أن هذه ثاني حالة وفاة بين أبطال سلسلة أفلام "حرب النجوم" خلال شهر ،حيث توفي الممثل البريطاني ديفيد براوس الذي أدى دور الشرير "دارث فيدر" في "حرب النجوم" في 29 نوفمبر- تشرين الثاني عن عمر 85 عاماً.



