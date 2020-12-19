توم كروز يحب هايلي أتويل بطلة الجزء السابع من سلسلة أفلامه "المهمة المستحيلة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 01:41 صباحاً - حين يطول وقت العمل بين رجل وامرأة مرهفي الإحساس،ويتشاركان أوقات العمل والإستراحة وتناول الطعام،يتآلفان يوماً بعد يوم،ويصبح وجودهما في حياة بعض أمراً طبيعياً ودافئاً يتمنى كل منهما استمراره أكثر،ويبدو أن توم كروز حصل معه هذا الأمر مع بطلة فيلم السابع من سلسلته السينمائية الشهيرة "المهمة المستحيلة" الذي استغرق تصويره ولم ينته بعد لمدة عام تقريباً.

حب جديد في حياة توم كروز

هايلي أتويل

كشفت صحيفة "ذا صن "البريطانية أن نجم هوليوود توم كروز ،البالغ من العمر "58 عاماً" بعد مرور ثماني سنوات على طلاقه من النجمة العالمية كاتي هولمز، يبدو أنه بدأ يتودد ويحب ويواعد الممثلة هايلي أتويل البالغة من العمر "38 عاماً" ،شريكته الحالية ببطولة الفيلم والجزء السابع الجديد من سلسلة أفلامه السينمائية الشهيرة "المهمة المستحيلة" .

عملا معاً لمدة عام

وعمل توم كروز وهايلي أتويل معاً ،وقاما بجولة عمل مشتركة لمدة عام تقريباً بين المملكة المتحدة وإيطاليا والنرويج .

شوهدا بوضع عاطفي

وأضافت الصحيفة البريطانية،أن توم كروز "58 عاماً" وهايلي أتويل (38 عامًا) "يقتربان أكثر فأكثر" أثناء عملهما معًا، كما أشارت إلى أنهما شوهدوا وهما يمسكان بأيديهما أثناء عرض في لندن.

سعيدان جداً معاً

وقال أحد أعضاء إنتاج الفيلم: "توم وهايلي تقربا منذ اليوم الأول، وأدى الإغلاق والصعوبات التي واجهت تصويرهما للفيلم في جعلهما أكثر قرباً، ويبدو كلاهما سعيدين جداً معاً،ويعتقد أنهما على وشك إعلان علاقتهما قريباً.

وتمنى هذا العضو الذي لا يتقاضى راتباً كباقي الموظفين أن يستمرا بعلاقتهما الرومانسية طويلاً،ويستمران بهذا التعايش الرائع ،وأن لا يصرخ بها توم كروز يوماً،بالطريقة التي صرخ بها في أعضاء طاقم فيلمه السينمائي "المهمة المستحيلة 7" حين أخلّ فردان بقيد التباعد الإجتماعي الضروري للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19".

وبحسب وكالات الأنباء، بعد توبيخ توم كروز القاسي وتلفظه ببعض الكلمات غير اللائقة،وتهديده لطاقمه بالطرد في حال خرقوا قواعد الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتسرب تسجيل صوتي له،قدم خمسة من أعضاء الفريق استقالاتهم فوراً.

