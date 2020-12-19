في يومها العالمي… فنانون يحتفلون بـ”لغة الضاد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 19 ثانية

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، غرّد المتابعين عبر موقع تويتر عبارات عن اللغة العربية وأهميتها في المجتمعات. وأبرز من غرّد عن هذه المناسبة، هي الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وكتبت عبر “تويتر”: “قُلْ لِلشامِتينَ بِنا أَفيقوا فَإِنَّ نَوائِبَ الدُّنيا تَدورُ” – المتنبي. وأرفقت التغريدة بوسم “اليوم العالمي للغة العربية”.

بدورها، غردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن هذه المناسبة، وكتبت عبر “تويتر” أيضاً: “إنّ الذي ملأ اللغات محاسنًا، جعلَ الجمال وسرّه في الضّاد” – أحمد شوقي”. كما أرفقت التغريدة بوسم #اليوم_العالمي_للغة_العربية.

يذكر أن لغة الضاد هي واحدة من اللغات الرسمية الـ6 في الأمم المتحدة، لما تحمله من قيمة حضارية وثقافية، إذ تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية، وهي واحدة من أكثر اللغات انتشاراً، ويتحدث بها أكثر من 422 مليون إنسان حول العالم، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

واعتمدت الأمم المتحدة، بناءً على مبادرة “أونسكو”، تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام ليكون “اليوم العالمي للغة العربية”، وهو اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة بإدخال العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عام 1973.

وفي يومها، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مفردات وتعابير من اللغة العربية، محتفلين، أو منتقدين لمن يخطئ في كتابتها أو لفظها، وآخرون انتقدوا العرب اللذين يفضلون استخدام لغات أخرى بدل العربية أو دمجها.