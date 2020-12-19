بالصورة – ماغي بو غصن تعايد زوجها: عقبال المية حبيبي

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ 49 دقيقة

هنّأت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن زوجها بعيد ميلاده، ونشرت صورة لها معه عبر “إنستغرام”.

ووجّهت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن التهنئة لزوجها المنتج اللبناني جمال سنان بمناسبة عيد ميلاده، اذ نشرت صورة لها برفقته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت على الصورة بالقول: “عقبال المية حبيبي وبيّ اولادي وسندي بالحياة.. يخليك بصحتك ويعطيك الصحة والقوة”.

ونالت صورتهما اعجاب العديد من المتابعين. على صعيد آخر اعتبرت ماغي بو غصن مؤخرا أن مواساة الأصدقاء على الهاتف حين فقدانهم عزيزا عليهم ليست كافية، مشيرة الى ان هذا الزمن محزن بسبب عدم قدرتنا على أن نكون الى جانب أصدقائنا خلال فترة حزنهم.

يذكر أن الممثلة ماغي بو غصن حلّت أخيراً ضيفةً على برنامج “المواجهة” الافتراضي، وأدلت بعدد من التصريحات التي لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو اقتُطع من الحلقة وبدت فيه بوغصن وهي تبكي بحرقة، ليتبين أنها تتحدث عن هجرة الأصدقاء والمقربين من لبنان.