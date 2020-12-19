عراقي يحتجز زوجته وأطفاله بـ"كابسة نفايات" تمهيداً لقتلهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت قوة أمنية تابعة للشرطة العراقية، الجمعة، امرأة وأطفالها الستة من محاولة قتل جماعي أراد الأب ارتكابها بحق عائلته في محافظة البصرة.

وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن "مفارز الشرطة في سيطرة التحرير تمكنت من القبض على متهم حاول ارتكاب جريمة قتل بحق عائلته، وذلك عند مرور عجلته نوع كابسة نفايات بالسيطرة، حيث تم استيقافه وعند تفتيش العجلة سمع أصوات امرأة وأطفال يطلبون النجدة، وتم تتبع الصوت والعثور عليهم (امرأة و6 أطفال) داخل كابينة القيادة".



وأضاف البيان أنه "بعد التحقيق معه اعترف أنه بصدد نقل عائلته إلى مكان لقتلهم ودفنهم".

وأشارت مديرية الشرطة إلى أن "العملية تمت على أثر إجراءات التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات المارة عبر السيطرة، وأن المتهم تمت إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ويشهد المجتمع العراقي بين الحين والآخر جرائم جنائية تتنافى مع الفطرة الإنسانية والتقاليد والأعراف الدينية، يعزو أسبابها إلى عوامل اقتصادية ونفسية غذتها الأزمات والأوضاع الطارئة التي عاشتها البلاد منذ 4 عقود، من بينها الحروب وعدم الاستقرار السياسي.

وشهدت العاصمة بغداد، قبل نحو شهرين، جريمة هزت الأوساط العامة، بعد قيام امرأة برمي طفليها في نهر دجلة، في حادثة عرفت بـ"واقعة الجسر".

