ميريام فارس تكشف ملامح إبنيها "دايف وجايدن" للمرة الأولى

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن وجهي طفليها جايدن (6 سنوات) ودايف (شهرين) في فيديوهات نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام من جلسة تصوير جديدة خضعت لها لصالح مجلة "جمالك" حيث تترأس عدد ديسمبر 2020.

وكشفت فارس أنها المرة الأولى التي تستقبل فيها احدهم في زيارة إلى منزلها على الإطلاق منذ أكثر من 10 أشهر من الحجر الصحي، بسبب تخوّفها من انتقال عدوى فيروس كورونا.

حيث بدأت بحجر نفسها مع عائلتها في شهر فبراير الماضي، وإمتنعت عن إرسالة إبنها جايدن الى المدرسة قبل قرار الإغلاق. لتكتشف بعد الحجر بأسبوع أنها حامل بطفلها الثاني، وهو امر أقلقها بقدر ما أسعدها.

وحول سبب إحتفاظها بخبر الحمل لنفسها دون الإعلان عنه لجمهورها قالت بأنها عادة ما تحيط شؤونها العائلية بالكتمان، وأضف الى ذلك أنها وجدت الحجر فرصة للإستمتاع بمراحل الحمل دون أي ضغوط تفرضها عليها الشهرة. كما كشفت بانها تعتني بشؤون اطفالها بنفسها وتعتني بكل تفاصيلهم الصغيرة من تحميم، وقض أظافر، وتنظيف الاذن وغيرها.

وحول مشاعرها تجاه مستقبلهم قالت فارس: "أخشى عليهم من بلدي، لكنني لن أغادره". وقالت في إشارة لحكامه: "هم من سيغادرونه". مراهنة على ان الجيل الجديد لن يتحمل ما تحمله جيلها.

وأضافت بان خيار النزول للشارع للإحتجاج على السلطة الحاكمة لم يعد مجدياً برأيها وأن حصل فيجب التضييق عليهم في منازلهم.

وحول إيجابيات الحجر قالت ميريام أنه أتاح لها الإستمتاع بجول العائلة الذي حرمت منه وهي صغيرة.