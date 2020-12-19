الجسمي يفتتح مهرجان دبي للتسوق بحفل مليء بالمفاجآت

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"الخليج 365" من بيروت: إفتتح الفنان حسين الجسمي مهرجان دبي للتسوق 2020 في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي بحفل جماهيري اتُّخذت به كافة الإجراءات الاحترازية الصحية ومراعاة التباعد بين الجمهور الحاضر. تنقل المغني الإماراتي بين مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل إفتتاح مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة، والذي شاركه به الفنان تامر حسني، بالقول: "أشكر تواجدكم وحرصكم على تطبيق كل الإجراءات الإحترازية والتباعد من أجلنا جميعاً ومن أجل وطننا الغالي"، مضيفاً: "وجودكم مهم جداً، وزين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا"، ليختتم حديثه قائلاً: "كنتم الأجمل بلا منازع رغم التباعد.. طرب وسلطنة وكل المشاعر توحدت وتواجدت".

وقدم الجسمي أغنية "أول عشق" من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي "فزاع" على آلة البيانو بإحساس كبير ثم أغنية "الغرقان" ليختتم عزفه وغنائه على البيانو بمقطع من أغنية "أنت عمري" للسيدة أم كلثوم التي يقدمها لأول مرة على المسرح مشكلاً إحدى مفاجآت الحفل الذي لم يتوقف فيه الجمهور صغاراً وكباراً من المطالبة بأغنية "بالبنط العريض – الطبطبة"، والتي إختتم بها الحفل وسط تفاعل كبير جداً.



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