شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: أول كلمة نطقتها وأنا عندى خمس شهور كانت "جحش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة: "عملت فى التجارة وأنا فى سن التاسعة، وتاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى، فأتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى وصل الحادية عشرة" .

وأضاف محمود حميدة، أثناء استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناةDMC : "دائما تختلف تربية المدن عن تربية القرى، فعندما كنت فى سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد فى المدن، وبالمناسبة أنا أتذكر أشياء منذ كنت فى عمر السنتين ، كما أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا".

يذكر أن النجم محمود حميدة شارك فى فيلم "الغسالة" الذى عرض خلال الفترة الماضية من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويعد محمود حميدة من أفضل نجوم الفن المصرى فى تاريخه، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، قام بأداء العديد من الأدوار فى السينما، وبدأ مشواره الفنى بالعمل فى مسلسل تليفزيونى، ثم إنطلق فى عالم السينما، وشارك أيضًا فى أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز فى مشواره الفني‪.

بدأ محمود حميدة حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك فى مسلسلات منها " حارة الشرفاء، الوسية"، وكانت بدايته فى السينما مع الفنان أحمد زكى فى فيلم اﻹمبراطور، ثم توالت أعماله السينمائية بعد ذلك ومن أبرزها دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، بحب السيما، حرب كرموز".