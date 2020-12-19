شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة: لو اشتقت لشخص أستحضره فى ذهنى حتى الأموات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمود حميدة، أثناء استضافته فى برنامج السيرة الذى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناةDMC : "أنا لا أستوحش بدون أحد ولو اشتقت لأى شخص أستحضره فى ذهنى حتى الأموات ، واسمى بالكامل محمود حميدة حسن محمود حميدة، ومحمود حميدة هو اسم مركب وكان نفس اسم جدى وكانت عائلتى تدعى عقل".

وأضاف النجم محمود حميدة: "كنت أنده لوالدى ووالدتى بمّامّا وبّابّا، وكان والدى ينده والده ووالدته بأبه وأمّه، وظللت أنا وإخوتى نقول لهم ذلك إلى أن قرر إخوتك بعدما كبروا أن يقول له (ياحاج)، وهنا ثورت لأنى رأيت أن كلمة حج تعنى أنه اعتزل الأبوة، ولكن سرعان ما عادوا مرة أخرى ليقولوا له بّابّا".

يذكر أن النجم محمود حميدة شارك فى فيلم "الغسالة" الذى عرض خلال الفترة الماضية من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

ويعد محمود حميدة من أفضل نجوم الفن المصرى فى تاريخه، وعرف بثقافته وحبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1981، قام بأداء العديد من الأدوار فى السينما، وبدأ مشواره الفنى بالعمل فى مسلسل تليفزيونى، ثم إنطلق فى عالم السينما، وشارك أيضًا فى أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز فى مشواره الفني‪.

بدأ محمود حميدة حياته الفنية من خلال التليفزيون حيث شارك فى مسلسلات منها " حارة الشرفاء، الوسية"، وكانت بدايته فى السينما مع الفنان أحمد زكى فى فيلم اﻹمبراطور، ثم توالت أعماله السينمائية بعد ذلك ومن أبرزها دانتيلا، حرب الفراولة، الرجل الثالث، المصير، بحب السيما، حرب كرموز".