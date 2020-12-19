شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف وأحمد زاهر وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور يحصدون جوائز الأفضل من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "النهاية"، وحصد الفنان أحمد زاهر جائزة عن دوره في مسلسل "البرنس"، وحصدت ريهام عبد الغفور جائزة التميز عن دورها في حكاية "ربع قيراط"، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية "أمل حياتي".

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42. ، كما كرمت الإعلامى نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.