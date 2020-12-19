شكرا لقرائتكم خبر عن سينرجى أفضل شركة إنتاج بمسلسل الاختيار من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت شركة سينرجى برئاسة الأستاذ تامر مرسى جائزة أفضل شركة إنتاج في حفل توزيع جوائز دير جيست، وذلك على الإنتاج المتميز لمسلسل "الاختيار"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي وحقق جماهيرية واسعة فى مصر والوطن العربي، ونسب مشاهدة عالية على مختلف المنصات الإلكترونية، وتسلم الجائزة المنتج الفنى لشركة سينرجي شادى علام.

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وقالت إلهام شاهين بعد تكريمها: "كل سنة وانتوا طيبين ويا رب تكون 2021 من غير كورونا، ونرجع نسلم ونبوس ونحس بالدفء زى زمان، وسنة 2020 مكنتش كويسة لكنها قفلت معايا بجايزة وتكريمات".

كما كرمت إدارة الدير جيست الإعلامي نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي، وأعرب عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.