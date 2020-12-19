شكرا لقرائتكم خبر عن بن شاروك مخرج limbo: فوز الفيلم بجوائز مهرجان القاهرة أبعد من توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج بن شاروك، مخرج فيلم limbo بطولة أمير المصرى، خلال لقائه برنامج معكم منى الشاذلى على cbc، فى مداخلة أونلاين، إنه يتحدث ويقرأ العربية، وذلك لأنه درس العربى فى جامعة أندبرة واستكمل دراسته فى القاهرة ثم انتقل للدراسة العربى فى جامعة دمشق.

وأوضح شاروك أن الفيلم مرتبط بالوقت الذى عاشه فى سوريا، مشيرا إلى أن هناك أزمة فى النظرة للاجئين بشكل إنسانى وأنه أحب مناقشة تلك القضية.

وأضاف أن مهرجان القاهرة مهرجان مرموق، ومن حسن الحظ أن المهرجان وافق على مشاركة الفيلم، مؤكدا أنه لم يتوقع حصول الفيلم على جوائز من مهرجان القاهرة، وأن ذلك الأمر كان بعيدا عن توقعاته.

وعن أمير المصرى قال شاروك إن أداء أمير كان رائعا وإنه قام بعمل اختبارات لمئات الممثلين لشخصية عمر، لكنه لم يجد أحدا مناسبا للشخصية إلا أمير المصرى والذى شاهد صورة له على الإنترنت ومن وقتها قال إنه الأنسب لتجسيد الدور.

اسم الفنان أمير المصرى كان قد دخل فى قائمة الأكثر بحثاً على جوجل بعد فوز فيلمه البريطانى "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، من مهرجان القاهرة وأيضا جائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".

وكان الزميل على الكشوطى استضاف الفنان أمير المصرى ثانى يوم من فوز الفيلم بالجوائز على تلفزيون الخليج 365، حيث تحدث عن كواليس فيلمه والذى شهد مهرجان القاهرة عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية.