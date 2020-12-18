أمل بوشوشة تخوض السباق الرمضاني بـ "داون تاون"

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة صورة لها من الحملة الترويجية لمسلسلها الجديد "داون تاون" المقرر أن تدخل به السباق الرمضاني المقبل.
بدأ تصوير العمل يوم الثلاثاء الماضي في لبنان، ويتألف العمل من 30 حلقة، تدور احداثه في طابع رومانسي تشويقي حركي، من تأليف كلود ابو حيدر، سيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج زهير أحمد قنوع وتوزيع رامي سنان.
يضم العمل عدداً كبيراً من الممثلين، بجانب بوشوشة نذكر منهم سامر اسماعيل، سارا أبي كنعان، إلسا زغيب، يوسف حداد، محمد عقيل، وسام صليبا، نور علي، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، ميا سعيد، محمد حمادة، دوري سمراني وأسعد رشدان. ضيوف الشرف كارمن لبّس، عبد المنعم عمايري، وفاء موصللي، وإطلالة خاصة لهبة نور.
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