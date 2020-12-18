شكرا لقرائتكم خبر عن "جرح المحبوب" أحدث أغانى هانى حسن الأسمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هانى حسن الأسمر أغنية جديدة تحمل اسم "جرح المحبوب" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات محمد حنفى جاد وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون. ويقول مطلع الأغنية: "قلبى يعينى انجرح بقى عبرة القلوب بعد ماكان الفرح صبح الحنان مقلوب، قلبى ياعينى ياعينى انجرح".

وعرض لهانى حسن الأسمر مؤخرا مسلسل "ولاد إمبابة" في موسم رمضان الماضى من بطولة سعد الصغير ومصطفى أبو سريع، كما عرض له أيضا مسرحية "عربى منظرة" وحقق نجاحا كبيرا من خلال الشخصية الذى قدمها ضمن أحداث العمل، الذى ضم عددا كبيرا من الفنانين منهم سامح حسين، وسليمان عيد، إيمان السيد، طاهر أبو ليلة، الفنانة القديرة نادية شكرى، أحمد الحلوانى، طارق جلال، إيمى طلعت زكريا، شهد يسري، من إخراج هشام عطوة، تأليف طارق رمضان، ديكور وملابس وائل عبدالله، ألحان محمد مصطفى.

ومن المعروف أن هانى الأسمر نجل المطرب الراحل حسن الأسمر هو أحد نجوم الأغنية الشعبية على مدار العقود الماضية، الذى تربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات، خصوصاً خلال فترة التسعينيات من القرن الماضى، ومن أشهر أغانيه" كتاب حياتى "، و" متشكرين "، و"أعملك إيه حيرتنى"، و"على فين ياهوى"، و"أنا أهه وأنت أهه"، و"أشكى لمين"، و"أدلع ياحلو"، و"الله يسامحك"، و"حرامى القلوب"، و"رمشو"، و"طعم الأيام"، و"كان نفسى"، وغيرها من الأغانى الشعبية التى أثرت وأسعدت جيل كامل.