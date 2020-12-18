شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق برقصات عالمية فى حفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق النجم تامر حسنى بعدة رقصات عالمية، أثناء تقديمه لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، والذى أقيم فى مدينة دبى، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسنى، حيث يتمتع بشعبية كبيرة فى الوطن العربى.

وفى السياق ذاته، أحيا نجم الجيل تامر حسنى حفل الافتتاح بأغنية عيش بشوقك، ثم قدم العديد من أغانيه، فضلا عن تقديمه أغانى ألبومه الجديد خليك فولاذى، الذى طرح منه عدة أغنيات وحققت نجاحا كبيرا، وحصدت ملايين المشاهدات، كما اختتم الحفل بأغنية مبطلناش إحساس، وردد الجمهور كلماتها على أضواء الهواتف.

يشار إلى أن تامر حسنى بدأ الحملة الدعائية لألبومه خليك فولاذى، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيصور عددا من الأغانى خلال فترة وجيزة، كما يتابع تامر مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "مش أنا" الذى يشارك فى بطولته كل من سوسن بدر، حلا شيحة، ماجد الدوانى، وعدد كبير من الفناين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، إخراج سارة وفيق.