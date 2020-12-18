شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سيلمان تشارك بصور من كواليس حلقتها مع أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كارمن سيلمان عن صور من كواليس تصوير حلقتها فى برنامج لايف من الدوبليكس، التى عرضت أمس، ويعرض عبر شبكة قنوات ON e الفضائية، حيث نشرت عبر حساباتها الشخصية مجموعة صور من داخل الدوبليكس.

وكانت أبلة فاهيتا طلبت من الفنانة كارمن سليمان أن تغنى أغنية للأمهات ومعاناتهن باعتبارها أصغر أم فى الوسط الفنى، وكانت الأغنية التى قدمتها كارمن بعنوان واء واء على ألحان أغنية "على البال" للفنانة سميرة سعيد.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: واء واء ، واء واء بالفجر بدرى الواد يصحيني، ووراه بالأكل بجرى خلاص طلع عينى، لازم أغير هوا للواد للواد، وكمان أديله الدوا ومضاد ومضاد، ويلى ويل ويلى ويل، جوزى فاكر نفسه قال عايش فى لوكانده هاتيلى أفطر فين الشاى عايز أتغدى ، طبخ ومسح غسيل أنا عايز أستقيل ويلى ويل ويلى ويلى .