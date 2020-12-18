شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سيلمان تشارك بصور من كواليس حلقتها مع أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة كارمن سيلمان عن صور من كواليس تصوير حلقتها فى برنامج لايف من الدوبليكس، التى عرضت أمس، ويعرض عبر شبكة قنوات ON e الفضائية، حيث نشرت عبر حساباتها الشخصية مجموعة صور من داخل الدوبليكس.
وكانت أبلة فاهيتا طلبت من الفنانة كارمن سليمان أن تغنى أغنية للأمهات ومعاناتهن باعتبارها أصغر أم فى الوسط الفنى، وكانت الأغنية التى قدمتها كارمن بعنوان واء واء على ألحان أغنية "على البال" للفنانة سميرة سعيد.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالى: واء واء ، واء واء بالفجر بدرى الواد يصحيني، ووراه بالأكل بجرى خلاص طلع عينى، لازم أغير هوا للواد للواد، وكمان أديله الدوا ومضاد ومضاد، ويلى ويل ويلى ويل، جوزى فاكر نفسه قال عايش فى لوكانده هاتيلى أفطر فين الشاى عايز أتغدى ، طبخ ومسح غسيل أنا عايز أستقيل ويلى ويل ويلى ويلى .
وكانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.
كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي لاقى نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.
ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سيلمان تشارك بصور من كواليس حلقتها مع أبلة فاهيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.