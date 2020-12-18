أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهر الكينج محمد منير، بصحبة نجوم فرقة مسرح مصر، لأول مرة بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشر الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، صورة تجمعه بالمطرب محمد منير ونجوم مسرح مصر، محمد عبد الرحمن، علي ربيع، وكريم عفيفي، معلّقا عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "الكينج زي الفل الحمد لله، ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، في انتظار الألبوم الجديد في رأس السنة يا ملك".

ونشر كريم عفيفي الصورة نفسها عبر "إنستجرام"، وعلّق: "الكينج".

وأكد بيان صادر عن الكينج محمد منير، أنه استعاد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال الكينج، حسب البيان، اليوم الجمعة: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت طمأنة الجميع أني بخير".

أضاف منير: "سأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد (باب الجمال) الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال".

وانتهى الفنان محمد منير، من إجراء الفحوصات الطبية، التي خضع لها خلال تواجده في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

