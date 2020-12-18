سعرها يصل لـ2 مليون جنيه.. حمو بيكا يستعرض سيارته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك نجم المهرجانات حمو بيكا، جمهوره ومتابعيه، صورة سيارته المرسيدس الجديدة.

ونشر بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة له ومن خلفه السيارة، وعلّق: "يارب استرها علينا"، ووضع "إيموجي" العين الزرقاء خشية الحسد.

سيارة حمو بيكا الجديدة يصل سعرها إلى 2 مليون جنيه، حسبما كشف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي وائل الإبراشي، مشيرا إلى أنه اشتراها بالتقسيط.

وكان قد دخلا حمو بيكا وعمر كمال في مشادة كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، ونشر كل منهما فيديو يهاجم الآخر.