الكينج محمد منير يستعد لـ طرح أحد ألبوماته "باب الجمال" .. (تفاصيل)

يستعد الكينج محمد منير لطرح أحدث ألبوماته والذي يحمل اسم "باب الجمال" نهاية الشهر الجاري.



ويضم الألبوم عدد من الأغاني وهي:" باب الجمال، ارسم حبيبك شبهك، أنا رايق، قلبي اتهبل، وتوب الفرح ".

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ويتعاون "الكينج" لأول مرة من خلال ألبوم "باب الجمال" مع عدد من الشعراء، وهم: الشاعر أحمد حسن راؤول، الشاعر نور الدين.

كما يتعاون مع عدد من الموسيقيين ومنهم سامر أبو طالب، عمر إسماعيل، وسام عبد المنعم.

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وكان قد تعرض الكينج محمد منير، لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، حيث أجرى بها بعض الفحوصات الطبية وعاد إلى منزله مرة آخرى.