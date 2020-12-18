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راندا البحيري: تعليقات الجمهور علي فيلم "خان تيولا" إيجابية للغاية

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 أعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن فيلم "خان تيولا"، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، مشيرة إلى أن الفيلم يعد من الأعمال المهمة في مسيرتها الفنية.
وقالت البحيري إن تعليقات الجمهور التي وصلتها كانت إيجابية للغاية وهي سعيدة جدا بالنجاح الذي يحققه الفيلم حيث تجسد خلال أحداثه حبيبة الشخصية التي يجسدها

نضال الشافعي وهذه العلاقة تعتبر الخط الرومانسي في العمل.
وأضافت أن الفيلم يتسم بالإيقاع السريع وتدور أحداثه في إطار الأكشن حيث ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والتشويق، فضلا عن وجود الخيال العلمي في جانب منه.
وأكدت أنها بذلت وفريق العمل مجهودا كبيرا حتى تكون شخصيتها في

الفيلم مختلفة، وتترك أثرا وتظهر للجمهور بالشكل المطلوب، مشيدة بأداء الفنانة وفاء عامر في شخصية "مهيرة"، وأنها سعدت بالعمل معها لأنها نجمة كبيرة ورائعة وتحب عملها كثيرا.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويشارك في بطولة الفيلم وفاء عامر، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وعلي الشجيري، وزهرة الحروفي، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.

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