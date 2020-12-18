راندا البحيري: تعليقات الجمهور علي فيلم "خان تيولا" إيجابية للغاية

نضال الشافعي وهذه العلاقة تعتبر الخط الرومانسي في العمل.
أعربت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن فيلم "خان تيولا"، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، مشيرة إلى أن الفيلم يعد من الأعمال المهمة في مسيرتها الفنية.
وقالت البحيري إن تعليقات الجمهور التي وصلتها كانت إيجابية للغاية وهي سعيدة جدا بالنجاح الذي يحققه الفيلم حيث تجسد خلال أحداثه حبيبة الشخصية التي يجسدها
وأضافت أن الفيلم يتسم بالإيقاع السريع وتدور أحداثه في إطار الأكشن حيث ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب والتشويق، فضلا عن وجود الخيال العلمي في جانب منه.
وأكدت أنها بذلت وفريق العمل مجهودا كبيرا حتى تكون شخصيتها في
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
ويشارك في بطولة الفيلم وفاء عامر، ونضال الشافعي، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، ومحمد عبد الواحد، وعلي الشجيري، وزهرة الحروفي، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.
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