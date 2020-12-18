انتهاء تصوير مسلسل "سكن بنات"

انتهي المخرج محمد النقلي، من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "سكن بنات"، بطولة الفنانتين وفاء عامر وشقيقتها آيتن عامر، والمقرر عرضه الشهر المقبل على شاشة إحدى الفضائيات.
وقال النقلي إنه قام بتكثيف ساعات التصوير داخل اللوكيشن للانتهاء من المشاهد الأخيرة مع نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أنه سيبدأ عملياتمونتاج الحلقات الأولى خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة.
وتابع النقلي أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش القضايا التي تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي
ومسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هي" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف أحمد صبحي، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبرى.
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