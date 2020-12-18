تراند اليوم : تصريحات جديدة لأحمد أمين عن”ماوراء الطبيعة” بمعكم منى الشاذلي- إتفرج

الفنان أحمد أمين، بطل مسلسل “ما وراء الطبيعة” إنه أقلع عن التدخين منذ فترة طويلة، وإن التدخين في المسلسل لم يكن حقيقيا.

وكشف أمين أن السجائر التي كان يدخنها في المسلسل لم يكن بها دخان (تبغ) حقيقي، وإنما كانت سجائر مصنوعة من بعض الأعشاب.

ولفت أمين إلى أن المشكلة كانت في أنه قد أقلع عن التدخين منذ فترة طويلة، وأن شخصية “رفعت إسماعيل” بحسب السيناريو كانت شرهة جدا للتدخين.

وأوضح أن التغلب على تلك المشكلة جاء بفكرة أن يكون بهذه السجائر مادة غير التبغ يمكن له احتمالها حتى لا يتأذى، ومن هنا جاءت فكرة الأعشاب الملفوفة على هيئة سجائر ومنها البقدونس.

تصريحات أمين الجديدة جاءت على الهواء مباشرة أمس حينما حل بصحبة أبطال مسلسل “ما وراء الطبيعة” ضيفا على برنامج “معكم منى الشاذلي”.

وفي الحلقة التي حضرها من أبطال المسلسل آية سماحة والطفلة ريم عبد القادر التي أدت دور “شيراز” حدث أن قلدت ريم شخصيتها شيراز وقالت للجمهور “تعالوا ألعبوا معايا”، وتفاعل معها جمهور الحلقة بالاستوديو بالتصفيق.

وقد وجه أحمد أمين الشكر لكل مجموعة العمل لـ “ما وراء الطبيعة” “سواء أما الكاميرا أو خلفها” مؤكدا أن “أيام العمل في هذا المسلسل كانت تشبه الحلم”.

ووجه أمين الدعوات للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق لدوره الهام في نشأة جيله، فيما اختتمت منى الشاذلي حلقتها موجهة تحذير هام للمشاهدين وهو عدم محاولة وضع أحمد أمين في أي قالب لموهبته.

