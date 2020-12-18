تراند اليوم : مالاتعرفه عن زهرة العلا قبل وفاتها .. قصف منزلها كاد أن يؤدي بحايتها

تحل اليوم -الجمعة 18 ديسمبر- ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا، التي ولدت في 10 يونيو عام 1934، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق، من عام 2013، عن عمر يناهز 79 عامًا.

ولدت زهرة العلا محمد بكر في الإسكندرية عام 1934 لعائلة من الطبقة المتوسطة تضم 6 أبناء، ونظرا لطبيعة عمل والدها تنقلت مع أسرتها في عدد من المحافظات، حتى استقر بها الحال في القاهرة، حيث حصلت على دبلوم من معهد الفنون المسرحية، وذلك بعدما ظهرت موهبتها الفنية وهي مازالت طالبة، حيث قامت بتكوين فرقة للتمثيل كانت تقوم هي بإخراج أعمالها الفنية بنفسها.

وعلى عكس الكثير من الفنانات، لقيت زهرة العلا تشجيعا من والدها الذي ساعدها على دخول عالم الفن، وذلك عندما قام بتقديمها لعميد المسرح العربي يوسف وهبي، حيث تتلمذت على يديه ومن ثم كانت بدايتها الفنية على خشبة المسرح.

قضت زهرة العلا، طفولتها في الاسكندرية، وعانت بسببها من ويلات الحروب، مما أدي إلى حرمانها هي واسرتها من التمتع بطقوس العيد التي اعتادت عليها مع عائلة ابيها من ذبح الاضحية وتبادل الزيارات العائيلة، حيث كان الكل يجتمع في البيت الكبير لتبادل التهاني والحصول على العيدية.

وفي عام 1939 واثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كانت زهرة العلا، تبلغ انذاك خمس سنوات، تصادف سقوط (قنبلة) نتيجة المعارك علي منزلها حيث كانوا يستعدون لاستقبال عيد الأضحي بعد شراء خروف العيد، ولكن القنبلة قضت علي الخروف لتفسد علي زهرة العلا فرحتها في التمتع بذبحه مثل كل عام، ونجت هي وأسرتها من الموت.

