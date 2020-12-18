تراند اليوم : ظهور مميز لإبن شوجر في عيد ميلادها – هل يشبهها ؟

بالأمس احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها برفقة ابنها يوسف ومجموعة من النجوم.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو من الحفل ظهرت فيه نيللي تغني وترقص، ويقف بجانبها شاب يحضنها ويقبلها.

وهذا الشاب هو ابنها يوسف، الذي احتفل معها بعيد ميلادها ونشر صورة له من الحفل.على جانب آخر، تنشغل نيللي كريم هذه الأيام في تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر” فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم كانت مسلسل “بـ100 وش” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.



