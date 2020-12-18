تراند اليوم : مهمة مستحيلة .. عصبية توم كروز تسببت في ذعر5 فنانين وتقديم إستقالتهم

ذكرت تقارير بريطانية، اليوم الخميس، أن 5 موظفين في أحدث أفلام الممثل الأمريكي، توم كروز، قدموا استقالاتهم، بعدما رأوا أنه من المستحيل العمل معه في موقع تصوير واحد، بسبب صراخه المستمر فيهم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن كروز البالغ من العمر 58 عاما خرج عن أعصابه مرة أخرى مساء الثلاثاء في موقع تصوير الجزء السابع من أفلام الحركة “مهمة مستحيلة” (Mission Impossible).

وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن “الانفجار الأول لتوم كروز الأول في طاقم الفيلم لم تهدأ منذ ذلك الحين، إذ ظل التوتر يتصاعد منذ شهور، وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير”.

وتابع: “منذ أن علمت وسائل الإعلام بعصبية وصراخ توم كروز، كان هناك المزيد من غضب النجم الأمريكي، وغادر العديد من الموظفين مناصبهم”.

وتأتي أنباء استقالات الموظفين من فيلم توم كروز الجديد المغادرين، بعد أن كشفت وسائل إعلامية مؤخرا عن تسجيل مسرب له من داخل موقع التصوير في استوديوهات “وارنر براذرز” وهو يصب غضبه على طاقم التصوير بألفاظ نابية، وتهديده لهم بالطرد.

وورد أن سبب غضب توم كروز بسبب انتهاك 2 من أفراد الطاقم بروتوكولات السلامة الخاصة بـ(كوفيد-19) أثناء عملهما خلف الكواليس لفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أجرى توم كروز محادثات مع مخرج الجزء السابع من “مهمة مستحيلة”، كريستوفر ماكواري، بعد أيام من إعلان إصابة عشرات الأشخاص في إيطاليا بفيروس “كورونا” المستجد.

وبسبب فيروس “كورونا” المستجد، تأجل طرح أحدث أفلام توم كروز في دور العرض السينمائية، وهو الجزء الثاني من “توب غن” إلى العام المقبل 2021.



