تراند اليوم : لوسي بتحذر : محدش يسألني عن سني أنا لسة بنت العشرين – فيديو

أكدت الفنانة لوسي أن التاريخ المكتوب عبر عدد من المواقع عن سنة ميلادها غير صحيح.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، إن التعليقات التي تكتب لأي فنانة عن سنها هي قلة ذوق، موضحة أنها لا تتلقى مثل هذه التعليقات كثيرا.

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وترفض لوسي الكشف عن عمرها مشيرة إلى أن هذا أمر لا يخص أي أحد، موضحة أنه إذا وجه لها سؤال عن عمرها تقول إنها 28 عاما.

وأكدت لوسي إنها من داخلها تشعر أن عمرها 7 سنوات وتتعامل ببراءة مع الجميع، وتقول إن عمرها 28 عاما لأنه العمر المناسب لتكون امرأة ومسئولة.

وشددت لوسي على أن كل عمر وله جماله سواء الطفولة أو الشباب أو حتى الشيخوخة، مؤكدة أنها تحب شكلها الآن أكثر من قبل.

يشار إلى أن آخر أعمال لوسي مسلسل “البيت الكبير” وهو دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك في بطولته مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير،ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وغيرهم، وهو من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.