كارول سماحة تعلن عن مفاجأة لجمهورها في عيد الميلاد

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مفاجأة لجمهورها في عيد الميلاد المجيد دون أن تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت كارول عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” مقطع من فيديو أغنية “إرجع يا زمان” التي طرحتها ضمن ألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole، وأرفقتها بتعليق شوّقت من خلاله المتابعين لمعرفة مع تحضره حيث كتبت: “قريبًا على شاشة الـال بي سي، أجواؤ الميلاد مع كارول”.

نفيد بالذكر أن ألبوم Christmas Carole الميلادي يتضمن 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات عدد كبير من أغنيات الألبوم وتعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين للخروج بالنتيجة المرضية للجمهور.