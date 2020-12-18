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شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش تحتفل بعيد ميلادها الـ 19 بصورة من دولاب الطفولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية بيلي إيليش على الاحتفال بعيد ميلادها الـ19، الذى يوافق اليوم 18 ديسمبر، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة لها في مرحلة الطفولة والتي كانت تبلغ فيها حوالى أربع سنوات.
وسرعان ما استقبلت النجمة البريطانية عددا كبيرا من التهنئات والإعجابات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها منذ قليل، ونجحت فيها بحصد أكثر من 2 مليون إعجاب خلال دقائق.
وكانت النجمة إيليش شاركت متابعيها وجمهورها، منذ أيام بمقطع فيديو للإعلان الرسمي لفيلمها الوثائقي الجديد The World’s A Little Blurry، المقرر عرضه في 26 فبراير المقبل، عبر منصة Apple TV+ .
وصدمت النجمة العالمية بيلى إيليش عددا كبيرا من محبيها ومعجبيها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أعلنت إلغاء جولتها الغنائية "When We All Fall Asleep, Where DoWe Go"، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "إم إن أى".
وألغت بيلى إيليش البالغة من العمر (19 عاما) رسميا جولتها العالمية "When We All FallAsleep، Where Do We Go"، موضحة أنه لا توجد حلول بديلة متاحة، وقد أعلنت إيليش ذلك من خلال الـ "stories" الموجودة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 71.2 مليون شخص.
وأكدت إيليش أنها كانت تتمنى لقاء محبيها وعشاقها فى جولة هذا العام، وأنها لم تقف على المسرح هذا العام من أجلهم، حيث أضافت المغنية الشهيرة قائلة: "لقد جربنا أكبر عدد ممكن من السيناريوهات المختلفة للجولة ولكن لا شيء منهم كان مناسبا، وعلى الرغم من أننى أعلم جيدا أن الكثير منكم يريد الاحتفاظ بالتذاكر وبطاقات كبار الشخصيات vip، لكن فى الحقيقة أفضل شيء يمكننا القيام به للجميع هو استردادك الأموال بين يديك بأسرع ما يمكن".
ونصحت إيليش حاملى التذاكر بمراقبة رسائل البريد الإلكترونى من أجل متابعة أى معلومات حول المبالغ المستردة، وأنها ستبقى المعجبين على إطلاع لمعرفة موعد بيع التذاكر لجولتها التالية.
يذكر أن بيلى إيليش أحيت ثلاث حفلات من هذه الجولة، وذلك فى شهر مارس الماضى، إلا أن الجولة توقفت تماما بسبب انتشار فيروس كورونا "covid19".
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