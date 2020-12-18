شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده تطمئن جمهورها على صحتها: أنا بخير والكلام اللى بيتقال عليا ده كدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة فيفى عبده جمهورها، بعد ترويج عدد من الأكاذيب حول حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها بخير وحالتها تتحسن في منزلها وليس المستشفى، حيث كانت تعانى من آلام بالظهر. ونشرت فيفى عبده، عبر حسابها بموقع تويتر فيديو طمأنت من خلاله جمهورها، قائلة: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله، كلام بيقولوا عليه ده كذب منهم لله وأكتفى بهذا القدر".

وأضافت فيفى عبده: "أنا قولت ليكم إنى رجلي كانت تعبانة شوية والحمد الله بتحسن بدعاكم، أرجوكم كفاية كدا بقى لإن الناس كلها مخضوضة عليا من كل أنحاء العالم"، وتابعت: "حرام عليكم اللى بيطلع كلام مالوش لازمة وفي الدقائق الأخيرة.. ده سرير البيت مش سرير مستشفى.. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله.. كل سنة وأنتم طيبين".





وكانت الفنانة فيفى عبده طمأنت من قبل متابعيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أن حالتها الصحية فى تحسن، وقالت فى مقطع فيديو، أثناء خضوعها لجلسة علاج طبيعى مع الطبيب المعالج لها، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا، أنا حبيت أوريكم إن أنا كويسة وفى البيت".

يذكر أن فيفى عبده طلبت من متابعيها الدعاء لها خلال الفترة الأخيرة بسبب مرضها، ونشرت تسجيلا صوتيا نفت فيه كل ما تردد بشأن ما قيل عن مرضها، وقالت إنها تعانى من آلام فى الظهر فقط ويتم معالجتها داخل منزلها بعكس ما يتم إرساله لها من شائعات حول حالتها الصحية.